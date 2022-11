Doações ampliam acervo do Museu Municipal de Campo Mourão

Doações recebidas recentemente pelo Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira reforçam o acervo histórico da cidade. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios e a Piacentini Corretora de Seguros doaram uma reprodução do quadro da primeira mãe de Campo Mourão, Adelaide Mendes Pereira. O Museu Paranaense, em Curitiba, repassou uma coleção de cédulas brasileiras e outra da República Weimar da Alemanha (período entre 1919 e 1933, entre o fim da 1ª Guerra Mundial e a ascensão do partido nazista ao poder).

Outra conquista foi uma escultura em metal do professor Bernardo Matos. O artista fez a obra de arte em 1978. Bernardo é uma das maiores expressões das artes em Campo Mourão. O Museu também recebeu a doação do primeiro manuscrito que registra sua história. O documento mostra dados importantes da chegada da família Pereira em 1903 e a evolução da pequena Vila em cidade. Os originais foram repassados por Angelica Trochmann, descendente de Miguel Luiz Pereira.

O Museu recebeu também parte do acervo do ex-prefeito Augustinho Vecchi. Essa primeira parte é composta de quadros e homenagens que o mandatário recebeu durante os seus três mandatos de prefeito de Campo Mourão.

Para Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural, as doações representam o comprometimento da comunidade mourãoense com o Museu. “Essas doações, além de enriquecer o nosso acervo, mostra que estamos seguindo no caminho certo. Revela o interesse da comunidade em estar preservando sua história”, avalia, ao acrescentar que essas obras agora estarão ao alcance de todos.

O coordenador do Museu, Jair Elias, informa que que em breve será inaugurado no Museu o Centro de Documentação da História de Campo Mourão, que reúne centenas de documentos, jornais, fotografias em positivo e negativo, filmes e gravações que registram a história local nas últimas décadas.