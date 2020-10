Nelson Tureck volta para a UTI e está entubado

O ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Tureck (Podemos) que luta contra o coronavírus desde o início de setembro, voltou para a UTI do hospital Santa Casa, onde foi entubado na manhã deste sábado.

No início deste mês ele recebeu alta no hospital Allbert Einstein (SP), onde se recuperou da doença, porém na quarta-feira, Tureck voltou a ter uma instabilidade no quadro clínico e precisou retornar para a Santa Casa.

“Ele foi levado para a Santa Casa, mas estava bem, porém, na madrugada deste sábado a oxigenação do meu pai baixou muito e no meio da manhã recebemos a notícia do hospital de que ele precisou ser entubado novamente. O doutor Elias, do hosptal de São Paulo continua acompanhando e em contato com a Santa Casa, mas ainda não se sabe o que causou instabilidade no quadro respiratório e no coração. Pedimos que as pessoas continuem orando por meu pai”, disse a filha do ex-prefeito, Márcia Tureck.

O retorno ao hospital acontece dez dias após Tureck ter recebido alta do Hospital Albert Einsten onde esteve internado por quase todo o mês de setembro por conta do Covid-19.