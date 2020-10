Natal e as eleições foram os temas da reunião da Acicam

Com a presença de público e transmissão pelo facebook, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) foi realizada na noite desta quarta-feira (28/10), sob a presidência de Ben-Hur Berbet. Devido a restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a participação de público foi limitada e as vagas abertas para acompanhar o encontro de forma presencial foram preenchidas.

A abertura do encontro foi com o lançamento do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal/2020”, que pelo quarto ano consecutivo será desenvolvido pela Associação Sou Arte, com o apoio do governo municipal e a captação de recursos junto a empresas por intermédio da Lei Federal de Incentivo a Cultura. Cinco empresas já aderiram ao projeto/2020: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão e A.J. Rorato. É esperada a respostas de outras empresas.

A diretora executiva da Associação Sou Arte, Edilaine Maria de Castro, discorreu sobre as atrações programadas, as mudanças introduzidas em razão das limitações impostas pelos órgãos de saúde, indicou algumas novidades e apresentou a programação. Uma vez mais, o projeto contempla não apenas a área central da cidade, mas também a Asa Leste e a Asa Oeste da cidade. Muitas das atividades programadas poderão ser acompanhadas pelas redes sociais.

A reunião prosseguiu com o detalhamento da tradicional campanha de Natal promovida pela Acicam. O lema da campanha é “A Acicam vai dar 1.000 motivos para você comemorar neste Natal”. Entre os prêmios estão R$ 24 mil em vale compras (de R$ 20,00 a R$ 300,00), cinco televisores de 32 polegadas, 12 bicicletas, dois play station 4, cinco tablets, 300 headPhones e 150 caixas de som Bluetooth, além de um veículo Renault Kwid zero quilômetro.

A campanha terá início no dia 9 de novembro próximo e vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021. O sorteio dos prêmios será no dia 8 de janeiro, em evento aberto ao público.

CANDIDATOS

O encontro mensal da Acicam também teve como convidados especiais os três candidatos a prefeito de Campo Mourão: Nivalda Sguissardi Roy (PT), Rodrigo Salvadori (PP) e Tauillo Tezelli (Cidadania). Cada um teve 10 minutos – com mais um de tolerância – para apresentar seus planos e metas para a gestão 2021-2024.