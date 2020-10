CM terá Pedal do “Outubro Rosa e Novembro Azul” 

Nesta quinta-feira, a partir das 19h30, acontece o Pedal do Outubro Rosa e do Novembro Azul, em Campo Mourão. A largada será na Praça São José. O pedido dos organizadores é para que as meninas, se puderem, vão de rosa e os meninos, de azul, cores que marcam as campanhas de prevenção à saúde da mulher e do homem.

O pedal, ou passeio ciclístico, está aberto aos iniciantes, é tranquilo e por isso poderão participar pais e filhos, em família. A orientação para que os participantes utilizem equipamentos de proteção (capacete, luva, óculos, iluminação) .O evento é organizado pelo grupo Eco Bike de Campo Mourão.

O percurso será o seguinte: saindo da Praça da Catedral – Avenida Capitão Índio Bandeira até a Rua Santos Dumont e retornando pela Avenida Goioerê, até a Rua Peabiru. De lá, o grupo retorna pela Avenida Comendador Norberto Marcondes passando pelas ruas Rua Pitanga – Roda Copos – Avenida Goioerê – Rua São José (Cinemax) – Fiorella – Avenida Manoel Mendes de Camargo – Rua Francisco Albuquerque – Câmara Municipal – Avenida Capitão Índio Bandeira – Praça da Catedral.