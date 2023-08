Na reta final da formação, 2,5 mil praças da PMPR passam por ciclo de palestras

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) está promovendo uma série de palestras aos 2,5 mil policiais militares que estão concluindo o Curso de Formação de Praças (CFP). Eles ingressaram na Academia Policial Militar do Guatupê no ano passado e a formatura está marcada para setembro. Depois disso serão distribuídos nos quartéis de todo o Estado, auxiliando na segurança pública.

As conferências para os que estão na Grande Curitiba foram realizadas no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba, e tiveram por finalidade aprofundar conhecimentos sobre temas relacionados à segurança pública. Elas complementam o curso que está em andamento, na qual eles aprendem manuseio de arma, abordagem, questões operacionais, além de questões legais atinentes ao dia a dia da corporação.

O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Carlos Alberto Rocha, ministrou uma palestra sobre o Uso Seletivo/Diferenciado da Força, na qual explorou as situações em que o uso da força é justificado e os princípios éticos que norteiam essas decisões.

“A iniciativa busca unificar os protocolos de atuação, garantindo uma abordagem coerente e consistente nos procedimentos operacionais”, afirmou.

O tenente-coronel José Luiz Beggiora Junior, subcomandante da Academia Policial Militar do Guatupê, falou sobre Inviolabilidade Domiciliar, esclarecendo as nuances legais e os procedimentos corretos em abordagens a residências.

O comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos Antonio Tordoro, abordou o tema Policiamento de Proximidade, enfatizando a importância da interação positiva com a comunidade e a construção de laços de confiança. “Essas instruções vão salvar vidas, tanto da comunidade quanto dos policiais. Elas falam da essência do serviço público, que é o servir. O policial militar é um servidor e está sendo formado para servir a população”, enfatizou.

Sessões similares vão ocorrer nos próximos dias em todo o Estado, a fim de que todos os novos policiais participem da instrução.

