Sorteio de prêmios na Acicam nesta quinta-feira

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quinta-feira (31/8), às 16 horas, o sorteio dos prêmios da campanha “Três Amores” referente ao Dia dos Pais. Trata-se da terceira edição da promoção da entidade empresarial, que neste ano teve a adesão de aproximadamente 170 empresas comerciais e de prestação de serviços da cidade.

Serão sorteados um televisor de 43 polegadas e cinco vale-compras de R$ 1 mil. Também serão sorteados 20 consumidores que receberão chaves para, no dia 15 de setembro, tentar abrir o Baú do Tesouro do Dia dos Pais, contendo cartão com crédito de R$ 10 mil para compras nas empresas participantes da promoção. É a maior premiação já oferecida em comemoração ao Dia dos Pais em Campo Mourão.

O sorteio será realizado na sede da Acicam, em evento aberto ao público com a participação de diretores da entidade empresarial, representantes das empresas patrocinadoras da promoção e profissionais da imprensa.

TRÊS AMORES

A campanha “Três Amores” contempla os consumidores com prêmios em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). No dia 15 de setembro serão conhecidos os consumidores ganhadores do Baú do Tesouro do Dia das Mães (com R$ 10 mil), do Baú do Dia dos Namorados (com R$ 5 mil) e do Baú do Dia dos Pais (com R$ 10 mil). As empresas que participaram da promoção concorrem a um Baú do Tesouro com prêmios de R$ 10 mil.

A promoção tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Play.