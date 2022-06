MVCK mira em franquias e inaugura loja em Balneário Camboriú

Dezembro de 2016. Fernando Lorenzo e Logan Lobato decidem criar a MVCK, abreviação de Move Clock. Uma marca de vestuário focada no universo masculino. Como já tinham experiência em vendas online, o canal estava aberto para explorar a nova ideia.

Os anos de 2017 e 2018 foram de muito estudo aliados a definição e criação dos produtos. Em 2019 lançaram o ecommerce www.mvck.com.br. Foi um ano espetacular, pois já conseguiram faturar três vezes mais do que a projeção.

Em 2020, quando começou a pandemia, o sonho pareceu, a primeira vista, ter acabado. Mas, como já estavam inseridos fortemente no digital, as portas fechados dos comércios não afetaram em nada o negócio. Ao contrário do que imaginaram, a MVCK cresceu perto dos 700% em seu segundo ano de existência. “Isso deu um gás para todos nós, envolvidos com o projeto. Já conseguíamos visualizar os próximos passos de expansão da marca com muito mais clareza”, enfatiza Fernando Lorenzo.

A MVCK se tornou ainda mais conhecida quando contratou o ator Henri Castelli para ser o garoto propaganda. “A gente percebeu que era hora de ter alguém com expressão nacional ligado à nossa marca. Com a chegada do Henri, tivemos ainda mais credibilidade. Tudo isso foi um preparo para tomar a decisão de expandir para o mundo físico”, explica Logan Lobato.

Desde sua fundação, o foco dos fundadores da MVCK era praticamente 100% no digital. Para atender a população local, uma loja física foi criada ainda em 2020, na cidade de Campo Mourão. Mas, com a proximidade do fim da pandemia, veio forte o desejo de atender o pedido de muitos investidores: “Quando vão abrir franquia da marca?”

Motivados pelo crescimento das vendas na loja local, no final de 2021, Fernando e Logan começam o estudo para transformar a MVCK em franquia de lojas físicas. Para mostrar que não estão para brincadeira, inauguraram a primeira franquia em Balneário Camboriú neste domingo, 05 de junho.

O evento contou com a presença do ator Henri Castelli e dezenas de convidados. “Um sucesso que ultrapassou as expectativas. Vocês estão no rumo certo e merecem todo esse sucesso que já adquiriam”, discursou Henri Castelli.

“Temos vários investidores, em diversas cidades, que já fizeram um pré-cadastro para se tornarem os primeiros franqueados. Estamos otimistas para que o sucesso da marca com lojas físicas será o mesmo que tivemos no mundo digital”, complementa Fernando.

A liberação para compra de franquias está marcada para o segundo semestre de 2022. O Grupo Bittencourt é quem está à frente desse grande projeto da MVCK.