Mutirão tentará entregar 874 cartões não retirados do programa “Comida Boa”

A Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar um mutirão no próximo dia 25 de fevereiro, das 13 às 17 horas, nos três CRAS de Campo Mourão. O intuito é fazer a entrega de 874 cartões do programa estadual “Comida Boa” que ainda não foram retirados pelas pessoas beneficiadas.

O benefício é concedido através de cartão magnético, com recarga mensal no dia 25 de cada mês, no valor de R$ 80,00. A finalidade é contribuir com a segurança socioassistencial de sobrevivência e renda das famílias em situação de vulnerabilidade social.

A listagem de beneficiários do Programa é enviada aos municípios trimestralmente pelo Governo Estadual e os dados são obtidos através da base do Cadastro Único. Dentre os critérios para a concessão do benefício estão: renda familiar per capta de até R$ 210,00 e Cadastro Único atualizado, com prioridade às famílias que não são beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Para retirar o cartão a pessoa deve apresentar documento com foto e o CPF. A orientação é que o Cadastro Único esteja sempre atualizado. O atendimento é realizado nos CRAS de Campo Mourão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A secretária de Assistência Social, Márcia Calderan, explica que não há saque do benefício, e sim a utilização direta nos comércios credenciados. “Como há um grande volume de cartões não retirados, será feito o mutirão para tentar realizar as entregas, pois as pessoas correm o risco de perder o saldo que possuem”, explica a secretária.

ENDEREÇOS DO MUTIRÃO:

CRAS CENTRAL – Rua Engenheiro Mercer, 1022 (Jd. Primavera)

CRAS ASA LESTE – Rua Alberto Spilka, 104 (Jd. Corinthians)

CRAS LAR PARANÁ – Rua Dourados, 725 (próx. Colégio Dom Bosco)

Mais informações: telefone: 35184400