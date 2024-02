Após restauração, imagem sacra, que está em Campo Mourão há 120 anos, recebe bênção do bispo

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, mantido pela Secretaria Municipal de Cultura, recebeu nesta semana a imagem de Nossa Senhora das Dores, que passou por um longo processo de restauração. Nesta quinta-feira (15), a imagem recebeu uma bênção especial do bispo diocesano Dom Bruno Elizeu Versari. O ato contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do deputado estadual Douglas Fabrício, de representantes do poder legislativo, de autoridades municipais, da pioneira Isabel Pereira e da comunidade.

A imagem, que chegou a Campo Mourão em 1903 juntamente com a família Pereira, passou por um processo de restauro que durou cinco meses. A Secretaria Municipal de Cultura contratou a restauradora Suely Deschermayer, de Curitiba, para recuperar a escultura.

O prefeito Tauillo Tezelli agradeceu a família Pereira pela doação da imagem e o cuidado na preservação da história da cidade. A estátua está na cidade há 120 anos, sendo uma das primeiras peças doadas para a formação do acervo do museu, em 1978, por Deolindo Mendes Pereira.

A pioneira Isabel Pereira contou um pouco da história e relembrou que as famílias pioneiras prestavam reverências à santa, fazendo promessas de cura quando algum órgão ou membro do corpo estava afetado. Eles mediam a região afetada com uma fita colorida que era presa à estátua. Após alcançarem suas graças, voltavam para agradecer.