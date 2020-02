Mutirão de limpeza: mais de tonelada de lixo retirado no Parque das Acácias

Em menos de duas horas, na manhã de domingo, dia 2, mesmo debaixo de chuva, cerca de 30 moradores do Jardim Parque das Acácias, localizado no Grande Lar Paraná, retirou mais de uma tonelada de lixos das datas vazias do bairro.

Com auxilio de luvas, sacos de lixo e de uma caminhonete que auxiliava na coleta, foram retirados dezenas de sacos de lixos contendo garrafas de vidros e de plásticos, embalagens, restos de móveis, madeiras, pneus e outros resíduos. Até mesmo uma churrasqueira foi encontrada. O lixo coletado será retirado pela Seleta na manhã dessa segunda-feira, dia 3.

Percorrendo as ruas do bairro, o grupo encontrou potes e sacolas com larvas do mosquito da dengue. Também foram observadas residências com bacias e outros com acúmulo de água.

Para Jair Elias, presidente da Associação de Moradores, a ação além de promover a limpeza do bairro, para evitar o aumento de focos do mosquito da dengue, serve também para conscientizar os moradores da importância do descarte correto do lixo. “As garrafas, por exemplo, poderiam ser colocadas em sacolas ou caixas, e no dia da coleta do lixo descartável serem recolhidas pela empresa que presta o serviço na cidade”.

A próxima ação do grupo é recolher o lixo acumulado dentro da reserva ambiental que existe dentro do bairro. “Nesse local também observamos uma quantidade expressiva de lixo, até mesmo uma cama foi vista dentro do local,” cita Elias.

“Lixo não brota e nem cai do céu: alguém joga. Com ação que desenvolvemos hoje, queremos também conscientizar os moradores do bairro e da nossa cidade da necessidade de mantermos o lugar onde moramos limpo e sem o risco da dengue e do ataque de animais peçonhentos”, finaliza.