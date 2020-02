Unimed Campo Mourão Atletismo esteve na pista no Torneio da FAP em Maringá

A equipe Unimed Campo Mourão Atletismo esteve em ação neste sábado, 1º de fevereiro, na cidade de Maringá, participando do Torneio de Federação de Atletismo do Paraná, nas categorias Sub-23 e sub-20.

Ao todo foram 11 medalhas conquistadas pela equipe. Na categoria sub 20, Brenda Souza foi medalha de ouro no lançamento do dardo e Angel Inocêncio medalha de ouro no salto em distância. Também ganharam medalhas de ouro, Laiane Gabriele nos 400m com barreiras, Renan Oliveira no arremesso do peso. Medalha de ouro também para Samuel Alexandre, nos 400m rasos.

No sub-23, Lucas Luan e Laís Maria ficaram com o ouro na prova dos 1500m rasos e José Augusto, no lançamento do dardo. Já, Maria Letícia foi medalha de prata no salto em altura e nos 100m rasos. Anderson Rezende completou os medalhistas no sub-23 com a medalha de bronze nos 1.500m rasos.

O técnico Paulo Cesar Costa enalteceu a participação dos atletas: “Foi uma competição do mais alto nível e conquistamos ótimos resultados. Parabéns aos nossos atletas que mais uma vez levaram o nome de Campo Mourão no cenário esportivo do Estado” disse.