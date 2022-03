Mutirão contra dengue recolheu 163 sacos de lixo

Um total de 163 sacos de lixo de 100 litros foram coletados durante o mutirão realizado no sábado (26) pelos agentes de endemias, com apoio de voluntários da Unimed e do Conselho Municipal de Saúde. O mutirão abrangeu a região central, Vila Urupês e o Jardim Paulino.

Durante o trabalho foram recolhidos materiais que podem acumular água dispensados irregularmente nas vias públicas e terrenos baldios. “Para surtir efeito é preciso que cada morador cuide do próprio quintal e não fique esperando passar um agente de endemias”, orienta a coordenadora do trabalho de campo, Marinalva Ferreira da Luz.

Ela lembra que mais de 100 casos de dengue já foram confirmados no município somente neste ano e há ainda há vários suspeitos. “Se não tivermos a colaboração da população corremos um sério risco de uma epidemia”, alerta a coordenadora, ao acrescentar que o setor de Endemias tem intensificado as ações de combate a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Nos próximos dias está prevista a pulverização com camionete nas oito localidades com maior número de casos confirmados: Santa Nilce, Aeroporto, Bandeirantes, Vila Urupês, Novo Horizonte, Aurora, Alvorada e distrito de Piquirivaí. A pulverização vai abranger 308 quarteirões.

“Dois dias antes da pulverização serão divulgadas as orientações para que os moradores adotem as medidas de prevenção, como cobrir gaiolas de aves e locais de criação abelhas, bem como bebedouros de animais”, ressalta.