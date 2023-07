Museu recebe esfera de aço achada no município de Luiziana

No fim de semana uma reportagem do jornal Tribuna do Interior trouxe o relato que o agricultor José Hilário Costin encontrou dentro de uma araucária, uma bola de aço. José, depois de um forte temporal em 2019, foi cortar a árvore que havia caído, quando observou que dentro da araucária estava uma esfera maciça de aço, como uma bala de canhão.

Procurado pela coordenação do Museu Municipal, o agricultor concordou em doar a peça para o acervo. “O lugar correto é no Museu, onde as pessoas poderão observar melhor essa peça”, explica. Um estudo sobre a origem da esfera será solicitado ao Museu Imperial e ao Museu Histórico Nacional, já que pode ser um artefato da guerra que marcou a história da Argentina, Uruguai, Paraguai e do Brasil.

Para o coordenador do Museu, historiador Jair Elias dos Santos Junior, a peça reforça o acervo, principalmente, se for comprovada que foi utilizada na Guerra do Paraguai. “Sabemos que os conflitos aconteceram perto da nossa região, em Ubiratã, por exemplo, décadas passadas foram localizadas importantes peças. Tudo leva a crer que talvez um conflito tenha ocorrido na região da atual Campina do Amoral”, explica Jair.