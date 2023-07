Saúde não encontra carrapatos em parques municipais

O departamento de Vigilância em Saúde do município fez, na semana passada, uma operação em busca de carrapatos com a finalidade de checar a presença ou não da espécie que pode provocar a febre maculosa. Uma varredura no gramado dos parques do Lago e das Torres não localizou nenhum desses parasitas, de nenhuma espécie.

Nos dois parques a operação foi realizada nas primeiras horas da manhã com um sistema para identificar a presença de carrapatos no gramado. No caso do Parque do Lago, o trabalho foi realizado às margens, onde é comum a presença de capivaras. Além da Vigilância, participaram da operação um veterinário e um auxiliar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA).

“A partir de setembro, quando o clima ficar mais quente, será feita outra pesquisa, mas queremos tranquilizar a população que pode continuar frequentando os parques tranquilamente”, disse Carlos Bezerra, veterinário da Vigilância em Saúde. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde visa maior segurança, em razão de recente surto de febre maculosa no interior de São Paulo.

FEBRE MACULOSA

A doença é causada, no Brasil, por duas bactérias do gênero Rickettsia, e a transmissão ocorre por picada de carrapato do gênero Amblyomma, conhecido como carrapato estrela. Mas o Ministério da Saúde alerta que qualquer espécie pode transmitir a febre maculosa, inclusive o carrapato do cachorro (a transmissão não se dá por contato humano).