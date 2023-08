Museu Municipal passa por ampla reforma e se prepara para reabertura com novo projeto museográfico

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, localizado no centro de Campo Mourão e mantido pela Fundação Cultural, está passando por sua maior reforma estrutural desde sua fundação em 1978. Com obras em andamento desde abril, o espaço está sendo completamente revitalizado e modernizado para proporcionar uma nova experiência aos visitantes.

A primeira fase da reforma incluiu melhorias na infraestrutura, como uma nova fiação elétrica, instalação de forro de drywall com manta térmica para controlar as oscilações de temperatura, além pintura interna e externa. Até os beirais do prédio principal estão sendo substituídos para garantir a integridade do edifício. A segurança também é uma prioridade, e câmeras estão sendo instaladas no interior e exterior do museu.

A segunda etapa da reforma será licitada na próxima sexta-feira (4) e trará novos avanços. A cobertura na área interna permitirá a realização de eventos culturais, ampliando a utilização do espaço. Além disso, o piso em concreto será substituído por paver no calçamento externo, e um novo portão de acesso será instalado, entre outras melhorias planejadas.

Dentro do museu, as exposições serão totalmente revigoradas. Atendendo a pedido de historiadores e visitantes, quatro novas salas expositivas estão sendo criadas, totalizando agora 12 espaços dedicados a diferentes temáticas. A coleção do acervo será destacada com a aquisição de novos expositores.

O novo projeto de museografia é um dos destaques, buscando abordar uma perspectiva mais inclusiva e diversificada da história local. Serão contemplados os povos primitivos, negros, mulheres, trabalhadores anônimos, LGBTQIA+ e imigrantes refugiados. A museografia também enfatizará a história de Campo Mourão, com textos, fotografias e documentos históricos que traçam um panorama desde 1769, além de abordar questões atuais e relevantes da sociedade contemporânea.

A expectativa é que o Museu Municipal seja reaberto ao público em 10 de outubro, data em que a cidade celebrará seus 76 anos. Com uma abordagem mais atrativa e inclusiva, o espaço pretende se tornar um ponto de encontro e aprendizado para todos os moradores de Campo Mourão.

“O museu estará mais acessível na forma e atraente na linguagem”, destaca Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão. “Ele nasceu em 1978 e ocupa hoje um dos primeiros prédios em alvenaria da cidade, construído em 1949. Agora ele atinge seu auge em visibilidade e possibilidade, através do edifício e das exposições, de discutirmos nossa identidade e nossa História. Esse é o simbolismo do novo Museu Municipal, que busca refletir nossa identidade e nossa história”, destaca Cardoso.

O historiador Jair Elias, coordenador do museu, ressalta a importância de dar destaque não apenas às personalidades históricas, mas também aos trabalhadores anônimos que contribuíram para a construção da cidade. “Queremos promover mais interação com o público que visita o museu, provocar novos questionamentos e fazer com que os mourãoenses se sintam representados”, afirma Elias.

Com a conclusão das obras e a implementação do novo projeto museográfico, o Museu Municipal de Campo Mourão se tornará uma referência cultural e histórica na região, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os seus visitantes.