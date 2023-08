Associação Mourãoense de Xadrez participou de três competições no fim de semana

Com um total de 18 enxadristas pegando estrada, a Associação Mourãoense de Xadrez (AMX) participou de três competições no último fim de semana, em Maringá, Manoel Ribas e Ponta Grossa, garantindo várias medalhas.

A AMX atua em parceria com a Fundação de Esporte de Campo Mourão (Fecam), contando com apoio de diversas empresas patrocinadoras. Uma das competições em que participou, foi do 3° Circuito Maringaense de Xadrez RPD 2023 – 1° Etapa.

O torneio contou com 60 participantes. A AMX foi representada por 14 atletas, tendo os seguintes destaques:

Primeiro torneio

Aberto

Osvaldo Cezar Gonçalves de Andrade – 1° Lugar

Paulo Cesar da Silva – 5° Lugar

Sandro Marcos Covalchuc – 17° Lugar

Marcos Rafael Rocha Correa – 24° Lugar

Danilo Miguel de Souza – 47° Lugar

Masculino Sub 8

Vinicius Tuma Soares – 2° Lugar

Masculino Sub 12

Rafael Tuma Soares – 2° Lugar

Feminino Sub 12

Natália de Oliveira Biazon – 1° Lugar

Heloíse de Oliveira Biazon – 2° Lugar

Isis Eduarda Roeder dos Santos – 3° Lugar

Maria Luiza Sales de Souza Moura – 5° Lugar

Masculino Sub 14

Eduardo Henrique Barros – 5° Lugar

Paulo Gonçalves Xander – 6° Lugar

___________________

Segundo torneio

Segunda etapa Pé Vermelho em Manoel Ribas, dia 29.

Davi 1° sub 14 masculino

Samuel 2° sub 10 masculino

Felipe 3 ° sub 12 masculino

___________________

Terceiro torneio

Circuito de Xadrez dos Campos Gerais, etapa de Ponta Grossa, dia 30/07.

Feminino Sub 12

Maria Luíza Sales de Souza Moura, vice-campeã