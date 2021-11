Museu Municipal é alvo de vandalismo

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, foi alvo de vândalos durante a madrugada, no centro de Campo Mourão. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, criminosos furtaram refletores e fiação elétrica, além de causarem depredação no local.

Um boletim de ocorrências será registrado na delegacia de Polícia Civil e a polícia vai verificar se alguma câmera de vigilância das proximidades registrou imagens dos vândalos para fazer a identificação.