A agricultura orgânica é um dos caminhos para o desenvolvimento rural e o Estado do Paraná possui política pública para estimular os agricultores familiares a atuarem nesta área.

A afirmação foi feita por André Alves Miguel, Coordenador de Agroecologia do IDR/PR, em painel do III FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, que está ocorrendo em Campo Mourão desde o dia 18 (quinta feira).

Segundo Alves Miguel, o Paraná tem o compromisso de ofertar merenda escolar com produtos orgânicos aos alunos da rede estadual de ensino. Esta oferta deverá ser de 30% até 2023 e 100% até 2030. “Com este mercado garantido, os agricultores familiares terão maior estímulo para a diversificação de sua produção, em comparação com a agricultura convencional”, declarou.

Na agricultura orgânica são usados bioinsumos, tema que foi abordado no painel por Geraldo Mendes, engenheiro agrônomo e diretor da EvolustBioinsumos. Ele destacou que, com as recentes dificuldades para a importação de fertilizantes, os bioinsumos são uma alternativa importante e eficaz para a produção agrícola.

Os alimentos orgânicos precisam de certificação e sobre este tema falou Marcos Júnior Brambilla, presidente da Fetaep. Para facilitar esta comprovação é possível o desenvolvimento de aplicativos de rastreabilidade, que também contribuem para educar a sociedade sobre os benefícios dessa forma de produzir alimentos.

O painel foi conduzido por Jairo Quadros, diretor regional do IDR e mediado por Queila de Oliveira, diretora de unidade do Sicredi, e Thainara Quadros, engenheira ambiental.

O III FATI se encerra na quinta-feira (25) e ainda terá os seguintes painéis: Liderança feminina e gestão do agronegócio, nesta terça-feira, às 19h30, com Maria Iraclézia de Araújo, presidente da Sociedade Rural de Maringá, e Flávia Montans, gestora rural; Conectividade 5G no campo: desafios e oportunidades (24/11, às 9h), com Cleber Affanio, Diretor Institucional da TIM nacional; Negócios Rurais, turismo e inovação (24/11, às 19h30), com as professoras de turismo Lara Brunelle Freitas, Carol Holm e MariellePergoraro; O papel dos habitats de inovação para a propulsão de novos negócios (25/11, às 8h), com Cris Alessi, e Sandbox regulatório, com Adriana Gluck; e o painel de encerramento, com o tema “Aplicações ESG no agronegócio”.

Neste painel também serão anunciadas as equipes ganhadoras do II HackathonAgroTech 2021, realizado no final de semana. Os interessados ainda poderão se inscrever pelo www.fati.codecam.org.br .