Museu guarda a primeira bandeira brasileira hasteada em Campo Mourão

Comemorando o bicentenário da Independência do Brasil, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira inseriu na sua exposição permanente a primeira bandeira do Brasil hasteada em Campo Mourão. O pavilhão era do pioneiro Delbos Zola Leodoro da Silva, o primeiro médico que atuou em Campo Mourão e região em 1942, quando o núcleo urbano era composto por pouquíssimas casas de madeira.

Recentemente a Fundação Cultural de Campo Mourão realizou o processo de higienização e de moldura dessa peça histórica para celebrar os 200 anos de independência do Brasil. “Essa bandeira faz parte da história da nossa cidade. É o marco do processo de construção coletiva dos mourãoenses ao longo da sua história. E expor ela, agora com o processo museológico é um momento de celebração do nosso povo com a sua independência”, explica o historiador Jair Elias, coordenador do Museu.

O diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, lembra que o Museu está aberto em horário de almoço e aos sábados de manhã, visando proporcionar mais acesso aos acervos históricos da cidade. “Temos trabalhado para preservar e divulgar a nossa história e assim enriquecer o conhecimento dos mourãoenses sobre nossas raízes”, completa.