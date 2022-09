Jogos Primários terão 29 instituições de ensino de CM

Um total de 29 unidades de ensino das redes pública e particular de Campo Mourão estão inscritos para 18ª edição dos Jogos Primários. A abertura será no dia 14 de setembro, às 19h30, no Ginásio de Esportes JK, com apresentação dos Ginasloucos. A competição, que será realizada de 15 a 19 de setembro, é promovida pela Fundação de Esportes e Secretaria Municipal de Educação.

O 18º Jogos Primários será disputado por alunos com idades entre 6 a 11 anos (do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). Serão 16 modalidades disputadas: atletismo, futsal, mini-basquetebol, mini-handebol, mini-voleibol, natação, queimada, tênis de mesa, trilha, xadrez, cabo de guerra, corrida de pneu, corrida do saco, karatê, mini-futebol e dominó, que acontecerão sempre em horário de aula, nas diversas praças esportivas do município e Campus do Centro Universitário Integrado.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, ressalta que o evento busca valorizar o trabalho realizado principalmente pelos educadores físicos nas escolas. “Esse é mais um evento que estava suspenso por conta da pandemia, mas que este ano conseguimos retomar. É um evento grandioso, com participação ampla de alunos das nossas escolas, na prática esportiva e recreativa”, enfatiza.