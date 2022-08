Museu de Campo Mourão ganha moedas do Brasil Colônia

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, mantido pela Fundação Cultural de Campo Mourão, ganhou um reforço em seu acervo neste ano em que o Brasil comemora o bicentenário da Independência. O Museu Paranaense repassou recentemente 28 moedas brasileiras para a coleção de numismática. O repasse faz parte do processo de repasses de duplicatas de acervos dos museus.

As moedas mais antigas recebidas datam de 1774, 1778 e 1787, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Vieram também outras moedas do Brasil Império e da Primeira República Brasileira que não integravam o acervo local. A coleção numismática do Museu é representada cronologicamente através das moedas e cédulas de diversos períodos históricos do País.

O hábito de colecionar está diretamente ligado ao comportamento humano. Alguns cientistas afirmam que desde a pré-história há evidências de que humanos já colecionavam diversos objetos. Dentre as práticas de colecionismo mais conhecidas e antigas, a numismática se destaca.

Numismática é o termo utilizado para o estudo científico das moedas, medalhas, cédulas e qualquer peça monetiforme, ou seja, que possa representar algum valor monetário. Além do colecionismo, é uma forma de conhecer e estudar a história dos povos, pois a numismática faz uso de diversas áreas do conhecimento para analisar as moedas, identificando-as no tempo e espaço histórico.

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” foi criado em 1978. Funciona de terça a sábado das 8h às 17h. Aos sábados das 8h às 12h. A entrada é grátis.