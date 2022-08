Dia dos Pais: comércio de CM com horário especial nesta sexta e sábado

Para que os consumidores possam fazer suas compras com maior tranquilidade, o comércio lojista de Campo Mourão vai funcionar em horário especial nesta sexta-feira e sábado que antecedem a comemoração do Dia dos Pais. Outro atrativo são os mais de 50 prêmios oferecidos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam).

As lojas mourãoenses permanecerão abertas até às 22 horas nesta sexta-feira, enquanto no sábado atenderão até às 17 horas. Trata-se de uma das datas especiais que mais movimentam o comércio e as lojas locais prepararam-se para atender a demanda dos consumidores. Nas vitrines predominam as sugestões de presentes para os pais e a expectativa é de muito movimento e boas vendas.

Os consumidores que fizerem compras nas empresas que participam da campanha promocional da Acicam estarão concorrendo a três churrasqueiras elétricas, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 e a um final de semana – com direito a acompanhante – no Resort Termas de Jurema. O sorteio será no próximo dia 17. Para concorrer, basta o consumidor preencher corretamente os cupons da campanha e colocá-los nas urnas personalizadas da promoção.

MAS PRÊMIOS

No dia 14 de setembro, a Acicam vai sortear mais quatro prêmios: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Nesse sorteio estarão concorrendo todos os cupons preenchidos pelos consumidores nas três datas especiais contempladas pelo projeto “Três Amores”: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dias dos Pais.

Os sorteios serão realizados em eventos abertos ao público e a campanha da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.