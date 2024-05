Lançamento do Dia do Desafio será nesta quarta-feira, no Sesc, em CM

No dia 29 de maio, o mundo todo se une em prol de um estilo de vida mais ativo e saudável com a celebração do Dia Mundial do Desafio. Este evento, marcado pela prática de atividades físicas durante pelo menos 15 minutos, visa combater o sedentarismo e incentivar uma rotina mais ativa para melhorar a qualidade de vida.

Este ano, o Sesc Campo Mourão organizará o lançamento oficial do Dia do Desafio, nesta quarta-feira, dia 15, onde as principais autoridades esportivas do município e da região estarão presentes para o alinhamento das ações do evento, programado para ser realizado dia 29/05.

O Dia Mundial do Desafio foi estabelecido pela Lei 13.645/2018 do Senado Brasileiro. A organização deste evento é uma responsabilidade do Sistema Fecomércio Nacional, através do Sesc, com o Sesc Paraná coordenando as ações em suas unidades em todo o estado.

O principal objetivo do Dia Mundial do Desafio é promover a prática de atividades físicas, incentivando pelo menos 15 minutos de exercícios variados. Essa pequena iniciativa pode servir como ponto de partida para uma rotina mais ativa, resultando em benefícios significativos para a saúde e bem-estar dos participantes.

Embora anteriormente fosse uma competição entre municípios de diferentes países, o Dia do Desafio agora concentra-se em desafiar o sedentarismo individualmente. Cada município é incentivado a superar seu próprio desempenho em comparação com a edição anterior do evento.

As ações realizadas durante o Dia Mundial do Desafio devem ser registradas através do site oficial do evento. Durante todo o dia 29 de maio, os participantes podem compartilhar suas atividades nas redes sociais usando a hashtag #diadodesafio, inspirando outros a se juntarem à causa.