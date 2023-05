Dois feridos em colisão entre moto e bicicleta no centro de Campo Mourão

Dois jovens, ele de bicicleta e ela de moto, ficaram feridos ao colidirem na área central de Campo Mourão na manhã desta sexta-feira, 19. O acidente ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Santa Catarina.

O rapaz de 24 anos com a bicicleta pedalava pela rua Santa Catarina e não parou no cruzamento, sendo atropelado pela motocicleta Shineray de 50cc, que era conduzida por uma jovem de 22 anos.

Com o choque, os dois caíram e sofreram escoriações pelo corpo. Foram atendidos pela equipe do Siate e encaminhados a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego de veículos enquanto os socorristas prestavam o atendimento.