Município terá recesso de Carnaval dias 24 e 25

Em razão do Carnaval, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 25 de fevereiro (segunda e terça-feiras), bem como no período da manhã do dia 26 (Quarta-Feira de Cinzas).

Conforme edital publicado no órgão oficial eletrônico do município, o expediente no dia 26 será das 13h30 às 17 horas, independente do turno em que o servidor presta serviço. A Secretaria de Educação seguirá o calendário escolar.

A Unidade de Pronto Atendimento, a Divisão de Transportes de Saúde, o Cemitério Municipal, os Serviços de Vigilância Patrimonial e demais serviços emergenciais durante os dias de recesso prestarão atendimento normal.