Iniciada reforma do prédio do antigo posto 24 horas

Foram iniciadas na semana passada as obras de reformas do prédio do antigo posto 24 horas, no Lar Paraná. As instalações, construídas no início da década de 90, estão bastante precárias e sem utilização desde o ano passado, quando os serviços lá prestados foram incorporados no atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), instalada na asa leste em setembro do ano passado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, a reforma completa do prédio foi viabilizada com recursos da contrapartida do curso de Medicina da Faculdade Integrado, no valor de R$ 600 mil. A previsão de término das obras em toda a estrutura é de quatro meses.

“Estamos estudando a melhor forma de utilizar o prédio quando estiver reformado, com possiblidade de um Centro de Especialidades da Mulher e da Criança ou mesmo atendimento de emergência com horário estendido”, disse o secretário.

O prédio já passou por uma reforma de emergência em 2011, quando houve ampliação de alguns setores, melhorias no telhado, pintura e adquiridos móveis e equipamentos. Com a desativação no ano passado, o posto de saúde do Jardim Damferi passou a atender até as 23 horas.