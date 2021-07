Município retoma gestão do terminal rodoviário

A administração municipal de Campo Mourão vai retomar, após 20 anos, a gestão do Terminal Rodoviário Estanislau Gurginski, cujo contrato de concessão vence no próximo domingo, dia 25 de julho. Uma comissão formada por sete servidores foi nomeada para receber e vistoriar as instalações do imóvel, que fica na Perimetral Tancredo Neves, confluência com a BR 487 (saída para Tuneiras do Oeste).

Segundo Ramonn Luiz Silva Domingues, da Procuradoria Geral do município, caberá à comissão, nomeada por decreto, verificar as condições do terminal no momento da desocupação, considerando a necessidade de preservação do patrimônio público e os interesses do município.

Após a vistoria e recebimento do imóvel, a comissão deverá elaborar um relatório técnico pormenorizado, informando as condições do bem público. A partir da próxima semana a administração do terminal ficará a cargo da Codusa, que deverá terceirizar parte dos serviços, como limpeza e vigilância.

Inaugurado em junho de 2000, o Terminal Rodoviário de Campo Mourão começou a funcionar em agosto de 2001, administrado pela empresa Aterfi, de Foz do Iguaçu. Em 2018, a Secretaria de Fiscalização e Ouvidoria notificou a empresa a providenciar serviços de manutenção urgente na estrutura do prédio. Na época foram encontradas várias situações de inconformidade em relação ao cumprimento do contrato de concessão.