Município recebe equipamentos de proteção individual para o combate à COVID-19

O Município de Campo Mourão recebeu uma doação de uma empresa, parceira da Agência do Trabalhador, de 1.500 kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), contendo luvas e aventais cirúrgicos, para serem usados por profissionais da área médica em ações voltadas ao combate do COVID-19, o Coronavírus.

“A doação é importante, vem num momento muito bom, a empresa não quis ser identificada, e desde já ficamos agradecidos, pois vai contribuir imensamente no setor da saúde, especialmente num momento tão delicado como este, onde as ações referentes a este setor se voltam principalmente para a questão do COVID-19, que hoje afeta praticamente todas as partes do mundo, e não é diferente aqui em nossa cidade”, informa Alexandre Galland, Chefe da Agência do Trabalhador.