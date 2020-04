Decreto municipal flexibiliza horário do comércio em CM

Decreto que será publicado nesta terça-feira (28) no órgão oficial eletrônico flexibiliza a abertura do comércio e demais atividades, mediante restrições e apresenta novas medidas de enfrentamento ao Coronavírus. Tendo em vista a comemoração do Dia das Mães em 10 de maio, o decreto estabelece novos horários para o comércio a partir do próximo sábado, dia 2, quando as lojas poderão funcionar das 9 às 17 horas. O mesmo horário será válido para o dia 9 de maio.

A partir de segunda-feira (4) até quinta-feira, dia 7, o horário de funcionamento está autorizado das 9 às 18 horas. Na sexta, dia 8, até as 22 horas. Vale lembrar que os estabelecimentos deverão manter respeitadas todas as medidas de segurança sanitárias destinadas a evitar a aglomeração de pessoas. Pelo decreto atual, o horário permitido é das 10 às 16 horas.

Além do Dia das Mães, também foi levado em consideração para flexibilizar o horário o pagamento de salários no início de mês, que poderá ocasionar maior número de pessoas circulando. A decisão foi tomada em reunião do Comitê Municipal de Gestão de Crise realizada na segunda-feira (27).