Município realizará Conferência de Assistência Social no dia 21

O Conselho Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Assistência Social realizará no próximo dia 21 de junho a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Este ano o tema será a “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O evento será realizado no Centro da Juventude, das 8 às 17 horas.

A Conferência Municipal tem por objetivo conferir, analisar, reavaliar a Política de Assistência Social do Município, bem como, levantar demandas e elencar prioridades e metas para atendê-las. O intuito é o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Para que a Conferência seja democrática e alinhada com as reais necessidades da população usuária, o município realiza ações de mobilização e de discussão sobre a Política da Assistência em Campo Mourão. São as chamadas pré-conferências, organizadas pelo Conselho e pela Secretaria. Nesta semana foram realizadas no Centro da Juventude no CRAS Central e nesta quinta-feira (15), na Associação de Moradores do Lar Paraná.

Além de ser aberta à população, participam das pré-conferências toda a rede socioassistencial do município, serviços públicos da Saúde, Educação, Trabalho e Assistência Social e as famílias atendidas pelos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios da Assistência Social.