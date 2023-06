Comitê Paralímpico faz visita técnica em Campo Mourão

Campo Mourão é uma das cidades que fazem parte do projeto Frente Paranaense de Desenvolvimento do Paradesporto do Governo do Estado, vinculado à Secretaria de Esportes do Estado. Nesta semana o município recebeu a visita técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro para implantação de um Centro de Referência na cidade. A visita foi realizada pelo diretor de Desenvolvimento Esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, Ramon Pereira de Souza, o coordenador do Paradesporto da Secretaria Estadual, Mario Sergio Fontes e o técnico do Paradesporto, Renato Vieira Junior.

Apenas 10 cidades fazem parte deste projeto e as que forem aprovadas nas vistorias receberão o Centro de Referência para desenvolver o Paradesporto. Campo Mourão tem a parceria do Centro Universitário Integrado, que colocou sua estrutura física e acadêmica à disposição do projeto. Na quarta-feira a equipe técnica foi recebida pelo prefeito Tauillo Tezzeli, na prefeitura e no Centro Universitário Integrado, pela reitora Maria da Conceição Montans Baer e diretoria. Durante a visita foram apresentadas as estruturas esportivas do município e da instituição.

A Fundação de Esportes é responsável por desenvolver o paradesporto no município e atuamente conta com 5 modalidades em execução, atendendo pessoas com deficiência física/motora, intelectual e visual. A visita técnica foi acompanhada pelo Diretor Geral da Fecam, José Renato Arruda, coordenadora do Paradesporto da Fecam, Luciane Luz, Coordenadora de Extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli e o chefe da 7ª Regional do Esporte, Kleber Ferreira.