Município promove ações para marcar Semana do Meio Ambiente

Convênios que totalizam R$ 250 mil foram assinados pelo município de Campo Mourão nesta segunda-feira (5) com a Unespar e UTFPR para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, além da Fundação Socioambiental Bem-Te-Vi. Os convênios viabilizam execução de programas de educação ambiental nas escolas e prédios públicos, assim como projetos de manejo.

Os convênios envolvem educação ambiental por meio da instalação de colmeias de abelhas-nativas-sem-ferrão em locais públicos; uso da realidade virtual e aumentada na Educação Básica; oficinas sobre biodigestor caseiro como ferramenta para educação ambiental em uma escola pública; a ciência na coleta seletiva; Educação Ambiental Crítica por meio de temas socioambientais; Coleta Seletiva e Compostagem como instrumentos de educação ambiental; Conservação e práticas de educação ambiental na Estação Ecológica do Cerrado e proteção de nascentes no município.

As ações voltadas à Semana do Meio Ambiente começaram na semana passada, com troca de muda por ração, treinamento aos servidores, instalação de outdoors, trilhas ecológicas no Parque Estadual do Lago Azul e na Estação Ecológica do Cerrado, plantio nas escolas e parques da cidade, distribuição de mudas para alguns alunos da rede municipal, além de palestras e oficinas sobre temas variados.

Para as ações a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA) conta com as parcerias das secretarias municipais de Educação; Saúde; Instituto Água e Terra (IAT), UTFPR-campus Campo Mourão; UNESPAR; Rotary Club de Campo Mourão; Codecam; Associação dos Protetores de Animais Independentes -PAIS e Fundação Socioambiental Bem-Te-Vi.