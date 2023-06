Integrado realiza ações que cuidam do meio ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado hoje (5 de junho). A data foi instituída durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, em 1972. O objetivo é chamar a atenção da população sobre os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, até então considerados inesgotáveis.

Entre as grandes questões que merecem atenção dos governantes, das corporações e da sociedade estão o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva e projetos de reciclagem, o consumo exagerado de recursos naturais, o desmatamento, a inserção de espécies exóticas, o uso de combustíveis fósseis, o desperdício de água e o esgotamento do solo.

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2021-22 – elaborado pelo Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD) – cerca de 40 milhões de pessoas podem morrer no mundo até o fim do século, em função das altas temperaturas causadas pelo aquecimento global. O documento ressalta a importância de medidas urgentes para reverter o cenário.

Atitudes responsáveis

O cuidado com os impactos ao meio ambiente, gerados pela atividade empresarial, é tema recorrente nos debates das organizações. Cada vez mais a soma de esforços é fundamental para ajudar o planeta.

De olho nessas questões, o Centro Universitário Integrado realiza diferentes ações que fomentam a sustentabilidade. Uma delas foi zerar a emissão de carbono durante o 13º Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar), evento realizado de 15 a 18 de maio e que reuniu mais de 3 mil pessoas de todo Brasil.

“Fizemos o plantio de árvores na região. Os participantes receberam um crachá com papel semente, que também foi plantado em escolas públicas de Campo Mourão e germinou em hortaliças. Outros cuidados foram o uso de apenas um copo por pessoa durante todos os dias do evento, a redução do uso de descartáveis, o recolhimento, a destinação de lixo eletrônico e óleos e a substituição de banners de lona por painéis online ”, explica o diretor de Operações do Grupo Integrado, Alan Fonseca.

Energia limpa

Outra solução encontrada para ajudar o meio ambiente e poupar recursos naturais envolve o uso de energia solar. O Grupo Integrado – que engloba um colégio, plataformas educacionais e o Centro Universitário – investiu R$ 600 mil na instalação de 99 placas fotovoltaicas. Desde que o sistema entrou em funcionamento, em dezembro de 2022, a economia energética foi de 28%.

“Os painéis foram instalados no telhado da unidade de serviços. Toda energia consumida neste local, no colégio e na área administrativa do coworking do grupo vêm desta produção que é totalmente limpa, eficiente, renovável e sustentável”, destaca Fonseca.

“Esse sistema instalado no Grupo Integrado tem o que há de mais avançado em questão de eficiência, todos os módulos possuem selo Procel, o que traz confiabilidade e a geração de energia projetada”, ressalta o engenheiro eletricista Rodrigo Schweitzer Dalmolin, da Efi Energy Engenharia e Consultoria.

Aumento da temperatura

Exemplos como o do Grupo Integrado contribuem com o planeta. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) – agência da ONU que aborda clima e meio ambiente – nos próximos cinco anos as temperaturas globais devem bater a marca dos registros atuais por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño, que está ocorrendo naturalmente.

A OMM afirma que existe 98% de chance de um – dentre os próximos cinco anos – ser o mais quente desde o início de registros das temperaturas globais.

“Esses dados mostram o quanto é importante atuar de forma responsável para ter um mundo mais verde e sustentável para nós e as futuras gerações. Estamos comprometidos com isso. Adotamos diferentes práticas e iniciativas que minimizem impactos ambientais, promovemos a eficiência no uso de recursos, a redução de emissões, a preservação da biodiversidade e a gestão adequada de resíduos. Todos devem seguir esse modelo”, completa o diretor de Operações do Grupo Integrado, Alan Fonseca.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância, incluindo Direito, Medicina e Odontologia e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.