Município mantém Castramóvel com 200 esterilizações por mês

Cerca de 200 animais (cães e gatos) são castrados todos os meses graças ao Programa de Castração mantido pelo município por meio de convênio com a PAIS (Associação Protetora de Animais Independente). O serviço, que não tem ônus para as famílias, custa ao município R$ 22,5 mil por mês, repassado à associação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal.

O Castramóvel foi adquirido pela administração municipal com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. O intuito do programa é ajudar a amenizar o grave problema do município, que é o aumento da população de animais errantes nas ruas. O serviço está sob a responsabilidade da PAIS, única a participar do processo licitatório.

O atendimento nos bairros é voltado a animais pertencentes a famílias cadastradas em programas sociais do governo e com renda máxima de 2 salários mínimos. São castradas apenas fêmeas de todos os portes (um animal por família). A castração é realizada duas vezes por mês, após inscrições prévias dos interessados por região da cidade.