Agrocamp capacita jovens para o setor do agronegócio

Na noite de terça-feira (29), o Centro Universitário Integrado realizou a entrega dos certificados de conclusão de curso aos alunos da primeira turma do Agrocamp, um treinamento imersivo desenvolvido com o objetivo de capacitar jovens para o setor do agronegócio. A iniciativa faz parte das ações da Vertical do Agro da instituição.

No curso, os participantes, em sua maioria estudantes do Colégio Agrícola Estadual de Campo Mourão, puderam ver conteúdos relacionados aos sistemas produtivos na agropecuária e o uso de tecnologias no campo. Além disso, tiveram como desafio desenvolver soluções para problemas reais propostos pelas empresas Agroflux Tecnologia Agrícola, Trucker do Agro e Agrológica Agromercantil, parceiras do projeto.

Para o professor Marcelo Picolli, coordenador do projeto e do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, a missão do curso foi cumprida com sucesso. “É uma imensa satisfação poder formar a primeira turma de bootcamp do agro. Os alunos estavam muito engajados na resolução dos cases. Essa imersão no cenário das empresas desafiou os alunos a buscarem soluções práticas e aplicáveis no mercado, gerando conhecimento e desenvolvimento de habilidades profissionais. Essa primeira edição do projeto foi muito proveitosa e, sem dúvidas, virão novas edições”.

Para Newton Pulido, aluno destaque do curso, participar do programa foi uma experiência enriquecedora. “Eu vi no programa uma grande oportunidade de adquirir conhecimento sobre a área de Agronomia e também de ingressar no mercado de trabalho por meio dos desafios das empresas. Foi uma ótima experiência que vai agregar bastante para o meu futuro profissional. Só tenho a agradecer ao Integrado por ter me dado essa oportunidade”, contou o estudante que foi contemplado com uma bolsa de estudos no curso de Agronomia.

O vice-reitor do Centro Universitário Integrado, Jeferson Vinhas, explicou que o Agrocamp é uma das ações da Vertical do Agro, um ecossistema que visa gerir a carreira do profissional do campo durante toda a sua trajetória. “Quando desenvolvemos a Vertical, nós pensamos em envolver o estudante desde o momento em que ele está pensando em fazer o curso de Agronomia – e o bootcamp materializa isso – até depois de formado, de modo que possamos continuar ajudando no desenvolvimento da carreira desse profissional por meio de cursos, pós-graduações e capacitações, o chamado life long learning (aprendizado ao longo da vida)”.

VERTICAL DO AGRO

Lançada em setembro de 2022, a Vertical do Agro do Centro Universitário Integrado visa integrar um ecossistema de soluções para o profissional do agro ao longo de toda a sua carreira. Para isso, a iniciativa baseia-se em três pilares, educação, inovação e sustentabilidade, e conta com parceria com instituições de ensino, empresas e hubs de inovação.