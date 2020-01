Município inaugura pavimentação e pracinha neste sábado

Duas obras que ficaram prontas no fim do ano serão entregues oficialmente neste sábado (11) à população. Às 10 horas será inaugurada a pracinha em formato de triângulo construída em terreno ocioso na entrada da Avenida Ney Braga (Conjunto Ilha Bela).

O local foi totalmente revitalizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos com recursos próprios. Além de calçamento, a área ganhou ajardinamento, como plantio de grama, floreiras e construção de bancos de concreto.

Na sequência (10h30), também será inaugurada a pavimentação asfáltica em quatro trechos de ruas do Jardim Nossa Senhora Aparecida que ainda não tinham asfalto naquela região da cidade. O investimento foi de R$ 593.562,24, por financiamento do governo do Estado, que incluiu serviços de construção de meios-fios e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito e drenagem.

Foram pavimentados os trechos entre as avenidas José Tadeu Nunes e Maria Olimpia Jardim, na Travessa Tucunaré, Rua Orlando Haesbaert; Rua Alberto Nogarolli e Rua Casemiro Staniszewski (local da cerimônia de inauguração).

“Sabemos de todos os problemas da cidade e temos trabalhado incansavelmente para atender a população, como é o caso da pavimentação dessas ruas que faltavam no Jardim Aparecida”, disse o prefeito Tauillo Tezelli.