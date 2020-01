Lojas de CM voltam a ter horário especial neste sábado

Neste sábado (dia 11), o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial: das 9 às 17 horas. Sempre nos dois primeiros sábados do mês, o comércio mourãoense estende o funcionamento até o final da tarde, uma tradição referendada pela população local e da região que aproveita para realizar suas compras sem a correria do dia a dia.

O funcionamento do comércio lojista em horário especial nos primeiros sábados do mês está contemplado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) firmada entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam). Também a Associação Comercial e Industrial (Acicam) subscreve o acordo em vigor.

Lojas localizadas na área central de Campo Mourão e também nos bairros adotam o horário especial, que além de beneficiar os consumidores – sobretudo aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial – também fomenta a economia do Município. O movimento no comércio sempre aumenta consideravelmente nos sábados com horário especial e as vendas são incrementadas.

O horário especial do comércio também acaba fomentando o movimento e as vendas de outros segmentos, a exemplo de lanchonetes, sorveterias, cafeterias, pastelarias, postos de combustíveis, restaurantes, self service, etc.