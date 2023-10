Município firma convênio com universidades para projeto “Cidade Inteligente e Sustentável”

A administração municipal de Campo Mourão, através da Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), firmou convênios de aproximadamente R$ 250 mil, com as universidades UTFPR e Unespar. O objetivo é formalizar parcerias para a execução de projetos relacionados à temática “Cidade Inteligente E Sustentável”, a serem desenvolvidos por equipe técnica, tanto nas salas de aula, quanto nos prédios públicos do município e redes sociais.

Os projetos incluem temas, como: educação ambiental; coleta seletiva; compostagem; instalação de colmeias de abelhas sem ferrão; uso da realidade virtual e aumentada; oficinas sobre conversão de diferentes fontes de energia como ferramentas para educação ambiental; conservação e práticas de educação ambiental na Estação Ecológica do Cerrado; proteção de nascentes e elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação.

“Temos trabalhado para cada vez fortalecer a integração dos acadêmicos nos projetos de gestão municipal. Trata-se de uma via de duas mãos, porque ao mesmo tempo em que os estudantes têm oportunidade de aplicar na prática o que estão estudando, a administração pública consegue oferece melhor atendimento à população”, observa o secretário municipal Franco Freire Sanches.