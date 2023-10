Campo Mourão terá ponto fixo de descarte voluntário de resíduos

Campo Mourão terá um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de Resíduos, que será implantado ao lado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), onde hoje há um campo de futebol. Trata-se de um local fixo para o descarte ambientalmente adequado de materiais como móveis, colchão, eletrônicos, pneus e resíduos da construção civil (até um metro cúbico).

O contrato com a empresa que executará o projeto foi assinado nesta sexta-feira (20), pelo prefeito Tauillo Tezelli. O local será dotado de infraestrutura adequada para recepção de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos verdes de pequenos geradores e para os gerados nos serviços de limpeza urbana. A unidade contará como uma área para triagem, estoque temporário e destinação final adequada.

O PEV ocupará uma área total de 2.400 metros quadrados, com cinco baias cobertas, guarita, depósitos e administração. Conforme o edital, a empresa vencedora terá prazo de 270 dias para executar a obra, contratada pelo valor de R$ 578.985,74.

A construção do PEV beneficiará o meio ambiente e a comunidade local em diversos aspectos. “Além de um retorno econômico, diminuindo o valor gasto na limpeza pública urbana, haverá ainda a diminuição da poluição visual dos locais onde eram descartados incorretamente esses resíduos“, enfatiza o secretário municipal da SEMA, Franco Sanches.

A SEMA fará também ações de educação ambiental com a população para assegurar a correta utilização do PEV. “Para um bom funcionamento, a correta participação da comunidade é fundamental, seguindo as regras pré-dispostas pelo órgão que irá fazer a manutenção e zelo do local”, complementa o secretário.