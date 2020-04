Município fará processo seletivo para contratar orientador social

A prefeitura de Campo Mourão publicou nesta quarta-feira (22), edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020, para contratação temporária de profissionais na função de Orientador Social, para atuar junto à Secretaria da Ação Social.

Os profissionais serão contratados para atender a necessidade excepcional de interesse público em decorrência do aumento de serviços prestados na área de Assistência Social. “Eles vão atuar no atendimento e acolhimento de população em situação de rua e prestar serviços diversos junto ao abrigo provisório da Secretaria da Ação Social”, explica a secretária municipal Márcia Calderan de Morais.

Ela lembra que os contratos serão firmados por tempo determinado. Quem for contratado deverá cumprir uma jornada de 35 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.780,14, acrescido de auxílio alimentação mensal de R$ 230,00.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, no período de 24 a 27 de abril, pelo endereço eletrônico: https://g-ale.net/pss/. Mais informações no edital publicado no órgão oficial eletrônico do Município, disponível no site https://campomourao.atende.net/?pg=diariooficial.