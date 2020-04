Agência do Trabalhador atende por telefone a partir desta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão, que está com atendimento presencial suspenso em razão da pandemia de Coronvírus, vai atender por telefone a partir desta quinta-feira (23), das 7h30 às 13 horas. O trabalhador que necessitar pode ligar no número 3201-2261.

“Nesse número serão esclarecidas dúvidas em relação, especialmente relacionadas ao seguro desemprego, que muitos não estão conseguindo fazer pelo sistema disponibilizado na internet”, explica o chefe da Agência, Alexandre Galland.

Ele reforça que não haverá atendimento presencial e os encaminhamentos continuam pela internet para empresários e trabalhadores que procuram ou ofertam vagas pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Também pode ser utilizado o aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS), o mesmo utilizado para acessar o seguro desemprego.

Galland lembra que embora o atendimento presencial na Agência seja prestado por servidores do município, a estrutura e sistema do serviço é vinculado à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, regulada pelo decreto estadual.