Município entra em férias coletivas a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, dia 22, os servidores municipais estarão em férias coletivas até dia 31 de dezembro. O atendimento ao público nesse período ficará restrito aos setores essenciais, como a UPA, Cemitério Municipal, Vigilância Patrimonial, Limpeza Pública, CRAS e Transporte de Saúde. O período de férias coletivas é descontado dos 30 dias de férias anuais que cada servidor tem direito.

PAGAMENTOS

Na segunda-feira (20), foi depositada a segunda parcela do 13º salário dos servidores e também o valor correspondente a um terço a todos que sairão de férias e têm direito a receber. O montante corresponde a R$ 7,2 milhões que serão injetados na economia do município neste fim de ano.

“As férias da Educação sempre foram pagas em janeiro e existia uma reivindicação do Sindicato para que fosse paga em dezembro. A partir do ano passado essa distorção foi corrigida e este ano, assim como em 2020, será paga em dezembro”, explica o secretário municipal de Fazenda e Administração, Aldecir Roberto da Silva. O pagamento dos salários de dezembro será efetuado no dia 29.