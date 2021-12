Veículo furtado em Campo Mourão é recuperado em Araruna

A Polícia Militar recuperou por volta das 23h de ontem, no distrito de Nova Brasília, município de Araruna, um veículo Spacefox furtado em Campo Mourão, também na tarde dessa segunda-feira.

A equipe da Rotam abordou dois homens, um deles com tornozeleira eletrônica. No bolso de um suspeito os policiais localizaram as chaves do carro e um celular furtado da residência, em Campo Mourão.

Questionado sobre o veículo, um deles informou que o outro homem teria chegado com o carro e estacionado no quintal dele. Diante dos fatos, o homem que estava com a chave, juntamente com veiculo e o celular, foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão.

Ao chegar na delegacia, a equipe constatou que o detido rompeu a tornozeleira, na tentativa de ludibriar a equipe, pois em consultas no sistema de identificação foi constatado que o detido estava se passando pelo irmão mais novo.