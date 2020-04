Município desinfecta áreas de instalação da Feira do Produtor

Os locais da cidade onde são instaladas as barracas da Feira do Produtor estão sendo desinfectadas pela prefeitura. As feiras, que também estavam suspensas por conta da pandemia de Coronavírus, foram autorizadas a voltar a funcionar a partir desta semana, obedecendo normas de segurança em saúde.

Para a desinfecção, realizada na terça-feira na Vila Urupês e nesta quarta no Jardim Isabel, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos utiliza um caminhão multifuncional adaptado para limpeza de bueiros. O produto utilizado é água e cloro, uma medida de higienização para ajudar a prevenir a contaminação pelo Covid-19. Nesta quinta-feira (30) e desinfecção será realizada no Lar Paraná e Jardim Santa Nilce, na sexta nos jardins Laura e Tropical e no sábado no Cohapar.

“É mais uma entre tantas medidas de prevenção que se fazem necessárias nesse momento complicado em que estamos vivendo”, explica o secretário de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira, ao acrescentar que o mesmo serviço foi realizado no entorno de locais de atendimento à saúde, terminal rodoviário, entre outros.

A Feira está autorizada a funcionar das 16 às 21 horas, com restrições como proibição de consumo no local, degustação de alimentos ou bebidas e sem área de recreação para crianças. Outra exigência é o uso de máscaras, o limite de duas pessoas para atender nas barracas e demarcação da distância entre o cliente e o feirante.