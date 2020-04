Fundação Cultural vai apoiar professores permissionários

A Fundação Cultural de Campo Mourão abriu inscrições para professores permissionários interessados em montar um grupo virtual com seus alunos matriculados nas atividades culturais, cujas aulas presenciais estão suspensas por conta da pandemia de Coronavírus. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 4 de maio, através do link: https://forms.gle/ wENPCtQru22B14UbA .

O município pagará ao professor permissionário proponente o valor de R$ 4 mil, dividido em oito parcelas iguais e sucessivas de R$ 500,00 cada. Para se inscrever o interessado deverá apresentar cópia do CPF; RG; comprovante de residência; certidão de quitação de débitos com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal.

“Na plataforma digital o professor deverá disponibilizar aulas semanais, apostilas, materiais, instruções ou vídeos da sua especialidade, recebendo a natureza de curso livre”, explica o texto do edital, publicado no órgão oficial eletrônico do município na terça-feira (28).

Os professores permissionários são profissionais que não possuem cargo efetivo, mas utilizam do espaço da Fundacam para suas aulas, mediante a cobrança de mensalidade. Em razão das exigências voltadas para o controle da Covid-19, essas aulas foram suspensas, gerando prejuízo financeiro para os profissionais, assim como para o desempenho acadêmico dos alunos, que ficaram sem conteúdo.