Município de CM decreta Luto Oficial pelo falecimento de Levi Queiroz da Paixão

O Município de Campo Mourão decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Levi Queiroz da Paixão, ex-vereador do Município e atual Diretor de Assuntos de Governo do Município, que faleceu na manhã deste domingo vitimado pela COVID-19.

Levi, que era advogado de formação, tinha 60 anos de idade e também foi vereador no município, entre os anos de 1993 e 1996, na 11ª legislatura, eleito na oportunidade com 494 votos. Deixa esposa, dois filhos e dois netos. Já estava há um longo período internado na Santa Casa, tentando se recuperar do vírus.