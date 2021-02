Município de CM vai realizar Processo Seletivo Simplificado

Município de Campo Mourão vai realizar Processo Seletivo SimplificadoO Município de Campo Mourão vai realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS), com sete vagas em seis cargos. São duas vagas para Agente de Endemias, uma para Auxiliar de Enfermagem, uma para Cozinheiro, uma para Farmacêutico, uma para Motorista II e uma para Orientador Educacional. Os salários vão de R$ 1.232,88 a R$ 4.460,00.

Também será formado cadastro de reserva. As inscrições vão de 15 a 24 deste mês de fevereiro, somente pela internet, no site https://g-ale.net/pss/, clicando no link indicado para inscrição e preencher o cadastro/inscrição solicitado. Demais informações podem ser obtidas já anteriormente no portal www.campomourao.atende.net (aba diário oficial – edição extraordinária 9 de fevereiro de 2021).