Farmácia Universitária reabre e pede doações de medicamentos

A Farmácia Universitária, ligada ao curso de Farmácia do Centro Universitário Integrado, retomou o atendimento nesse ano de 2021 com a necessidade de repor o estoque de medicamentos. Por conta da pandemia do novo coronavírus, em 2020, as doações diminuíram.

A farmacêutica responsável pela unidade, Kelly Carvalho Mesquita Ramos pede para que as pessoas doem medicações que não estejam mais usando. “Nossa maior demanda é por medicamentos de uso continuo principalmente para idosos, com pressão alta ou diabéticos. Com o período de férias e pandemia, as doações diminuíram e o estoque está em baixa”, afirmou ela.

Para receber atendimento na Farmácia Universitária é necessário o preenchimento de um cadastro socioeconômico e ter a prescrição médica em mãos. Para o preenchimento do cadastro, é necessário que o paciente apresente seus documentos pessoais.

A unidade atende em parceria com a Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas de Campo Mourão. Seu principal objetivo é realizar a doação de medicamentos e orientação sobre sua correta utilização à comunidade carente de Campo Mourão e região mediante prescrição médica.

Ainda, por ser uma farmácia escola, a unidade, é um excelente campo de estágio curricular aos acadêmicos do Curso de Farmácia onde são desenvolvidos saberes inerentes à atenção farmacêutica e ao seguimento farmacoterapêutico de pacientes diabéticos e hipertensos.

HORÁRIO

O horário de funcionamento da Farmácia Universitária é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Está localizada na avenida José Custódio de Oliveira, 685, centro de Campo Mourão. Mais informações pelo telefone (44) 3518-2566.