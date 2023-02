Município de Campo Mourão terá recesso de Carnaval dias 20 e 21

Em razão do Carnaval, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feiras), nem no período da manhã do dia 22 (Quarta-Feira de Cinzas). O atendimento será retomado na quarta-feira, a partir das 13h30.

O ponto facultativo está previsto no decreto publicado no órgão oficial eletrônico do município no dia 20 de janeiro, onde consta o calendário do ano. A Secretaria de Educação seguirá o calendário escolar. O Pronto Atendimento no Lar Paraná funcionará na segunda-feira, dia 20 e quarta-feira, dia 22, das 7 às 23 horas.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a Divisão de Transportes de Saúde, o Cemitério Municipal, os Serviços de Vigilância Patrimonial, limpeza pública e demais serviços emergenciais prestarão atendimento normal durante os dias de recesso.