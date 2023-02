PM dá orientações para segurança de quem vai viajar no Carnaval

Para dar tranquilidade para a população durante o Carnaval, as equipes policiais estarão a postos em todo o Estado para promover mais segurança aos foliões. A Polícia Militar do Paraná (PMPR), além de reforçar os esquemas de segurança no Litoral e em outras regiões, preparou algumas dicas para quem vai sair de casa.

A Polícia Militar tem a missão de promover a ordem pública e proporcionar à população mais segurança. Para os que aproveitam para viajar neste período é preciso tomar algumas medidas para evitar transtornos e surpresas desagradáveis.

Ao pegar a estrada, o motorista deve se manter atento ao fluxo de veículos, que fica maior nesta época, e ter paciência e tranquilidade durante o percurso. Além disso, é importante estar com a manutenção do carro em dia.

“As condições do veículo são fundamentais para que o condutor não tenha surpresas no caminho. E nunca é demais reforçar que álcool e direção não combinam, assim como o excesso de velocidade. O motorista é responsável pela própria segurança nas rodovias e também dos demais usuários”, ressalta o porta-voz da PMPR durante o Verão Maior Paraná, capitão Rafael Risoni.

Para quem vai curtir o Carnaval ao ar livre, seguindo os trios elétricos ou aproveitando as orlas da praia, as principais dicas são evitar exageros e respeitar o próximo.

“É o principal fator para que tenhamos um recesso com diversão aos foliões e segurança. Outro ponto importante é tomar cuidado com os pertences, mantendo bolsas, carteiras e celulares próximos ao corpo para dificultar qualquer ação delituosa”, disse o porta-voz da PMPR.

O capitão lembra ainda que pais ou responsáveis devem reforçar o cuidado com as crianças que vão participar das festas do Carnaval.

“A pulseirinha de identificação é entregue por todas as equipes policiais presentes nos eventos e é um grande aliado caso alguma criança se perca dos pais ou responsáveis durante a diversão. Ela é gratuita e pode ajudar para que a festa não se torne uma preocupação”, ressaltou.

190

Em caso de emergências, a PM está disponível para atender a população por meio do telefone 190 e também pelo aplicativo 190 PR. A PM está à disposição dos paranaenses 24 horas por dia.

Fonte: Agência Estadual de Notícias